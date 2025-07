„Macrons Frau ein Mann“: Owens muss vor Gericht

Weil „sie gewusst habe, dass der Schockwert ihre Sichtbarkeit erhöhen werde“, habe Owens im März 2024 die Behauptung auf der Plattform X und in ihrem Podcast verbreitet, steht in den Gerichtsdokumenten geschrieben, die mehreren US-Medien vorliegen. Die Influencerin bestätigte in der Nacht auf Donnerstag auf ihrem YouTube-Kanal, dass die Macrons gerichtlich gegen sie vorgehen.