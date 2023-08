Von Hart bis Hogan: Das wurde aus den WWF-Stars

Natürlich ist alles nur Show - aber was für eine! Wrestling ist eine Mischung aus überkandidelter Seifenoper mit herrlich absurden Plots und wilden Burschen, die sich zum Gaudium der Fans zünftig in die Goschen hauen. Seit Jahrzehnten zieht die WWF, seit einer Klage der gleichnamigen Naturschutz-Organisation im Jahr 2002 als World Wrestling Entertainment WWE bekannt, Millionen von Zuschauern in ihren Bann. 974,2 Millionen US-Dollar setzte die riesige Showkampf-Organisation alleine im Jahr 2022 um, der Nettogewinn betrug satte 132,8 Millionen Dollar.