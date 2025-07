Max Verstappen: „Dann fahre ich gar nicht mehr“

Sardinien-Urlaub befeuert Gerüchte

Spekuliert wurde zuletzt vor allem über einen Wechsel zu Mercedes. Verstappen und Mercedes-Teamchef Toto Wolff sollen sich in der rennfreien Zeit zuletzt auf Sardinien getroffen haben. Wenn man auf derselben Insel Urlaub mache, könne das passieren, meinte Verstappen am Donnerstag lapidar. Ähnlich klang Wolff im ORF: „Wenn man in der Nähe voneinander Urlaub macht, heißt das noch nicht, dass man auch in der Formel 1 zusammenarbeitet“, sagte der Wiener.