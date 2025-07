Schwere Unwetter mit Hagel wüten in NÖ und Wien

Hagelkörner bis zu drei Zentimetern

Entlang der Gewitterlinie im Nordosten Österreichs entluden sich heftige Regenmengen: In Loosdorf fielen innerhalb kurzer Zeit 41 Liter pro Quadratmeter, in Gars am Kamp waren es 39, in Krems 32 Liter. Südlich von St. Pölten meldete StormAustria zudem Hagelkörner mit einem Durchmesser von zwei bis drei Zentimetern – etwa bei Wilhelmsburg.