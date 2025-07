Schweizer Berufsoffizier überfiel Casino Bregenz

36.400 Euro Beute

Maskiert mit Sturmhaube, Kapuze und Sonnenbrille betritt er damals das Foyer, drängt sich an der Kontrolle vorbei in Richtung Saal. Als sich ihm Mitarbeiter in den Weg stellen, zückt er die halbgeladene Pistole, bahnt sich den Weg zur Kassa und zwingt den Angestellten, ihm die Barschaft in eine Plastiktüte zu packen. Der Angeklagte entkommt schließlich mit 36.400 Euro Beute.