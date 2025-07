Eine Spielerfrau hat längst ihre eigene Karriere

Wenn Olympiasiegerin Sissy Max-Theurer heute auf das Viereck ihres Schlosses Achleitner zur Generalprobe für die Dressur-EM im August im französischen Crozet lädt, geht es in erster Linie um die optimale Vorbereitung für dieses Großevent. Österreichs Olympia-Team von 2024 in Paris wird vollzählig vertreten sein. Victoria Max-Theurer mit ihrem Pferd „Abbeglen“ und Florian Bacher auf „Fidertraum“ sind bereits fix qualifiziert, Stefan Lehfellner („Roberto Carlos“) und Bettina Kendlbacher („Don Alfredo“) haben ebenfalls die Kriterien für die EM erfüllt. „Es geht in Achleiten darum, die EM-Starter bestmöglich für das Turnier vorzubereiten“, betont Sissy Max-Theurer.