Abzocke-Alarm heult wild durch Land der Pharaonen!

Ägypten, das Land der Sehnsucht! Zehntausende Österreicher zieht es jährlich in den nordafrikanischen Wüstenstaat. Aktuelle Entwicklungen in Sachen fehlender Gastfreundschaft sorgen aber für Sorgenfalten in den Reisebüros. Im Fall der Familie B. wurde, wie berichtet, der Streit um einen kaputten Fernseher in Hurghada zur Nagelprobe.