Kreml: Treffen Putin-Selenskyj Ende August möglich

Wie berichtet, haben die beiden Kriegsparteien am Mittwoch bei ihren Verhandlungen in der Türkei nur einen weiteren Gefangenenaustausch vereinbart. Es sollen jeweils 1200 Gefangene beider Seiten übergeben werden. Die Gespräche, die für 19 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) angesetzt waren, begannen mit knapp eineinhalb Stunden Verspätung. Zuvor hatten sich die Chefunterhändler zu einem kurzen Vieraugengespräch getroffen. Die Unterredung in großer Runde dauerte dann nur 40 Minuten.