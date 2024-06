Solarausbau läuft ohne europäische Modulhersteller

Private Hausbesitzer vorn

In Deutschland ist nach Worten von BSW-Hauptgeschäftsführer Körnig mittlerweile das Interesse von Industrie und Gewerbe an der Solarenergie groß, auch wenn private Hausbesitzer nach wie vor in Summe am schnellsten ausbauen. 2023 wurden demnach rund 760.000 neue private Solaranlagen mit 7,6 Gigawatt Leistung neu installiert, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 140 Prozent. Auch in Österreich wird der überwiegende Teil neuer Panele auf Hausdächern installiert.