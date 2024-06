Zahlen wie vor Corona, aber Chinesen „fehlen“

10.000 Besucher am Tag

Rund eine Million Tagesgäste, darunter viele aus Südostasien, frequentierte früher pro Jahr die malerische Welterbe-Gemeinde im oberösterreichischen Salzkammergut. An manchen Tagen drängten sich 10.000 Besucherinnen und Besucher durch die engen Gassen, was zulasten der Privatsphäre der rund 750 Einheimischen ging. Bereits vor Corona hat Hallstatt daher ein Slot-System auf den Weg gebracht. Das hat sich bewährt: 54 Busse pro Tag dürfen kommen, man sei für die nächste Zeit ausgebucht, so Bürgermeister Alexander Scheutz. Es gebe aber keine Statistik zu den Nationalitäten der Insassen.