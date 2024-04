„Durch Eintrittstickets würde Hallstatt zu Museum“

Zu Ausschreitungen war es am Mittwoch in Venedig gekommen. Wie in der „Krone“ zu lesen war, hatten einige Hundert Aktivisten – nicht immer friedlich – gegen die neu eingeführte Eintrittsticket-Regelung protestiert, gefälschte Zugangscodes verteilt, Touristen überzeugt, ihre Zutrittscodes nicht kontrollieren zu lassen, und sogar die Straßenbahnen in Mestre, dem Festland-Teil der weltberühmten Lagunenstadt, zu blockieren versucht. Hauptkritikpunkt: Die Stadt würde zu einem Erlebnispark verkommen, und auch Anwohner müssten sich mit permanenten Eintrittskontrollen in ihrer Heimatstadt herumschlagen.