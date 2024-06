Stimmung im Keller: Ministerrat nur per Umlauf

Die Stimmung in der türkis-grünen Regierung ist im Keller. Man will sich nach der am Montag eskalierten Krise offenbar auch nicht so schnell wiedersehen. Die ÖVP hatte zunächst überlegt, den Ministerrat abzusagen, am Dienstagvormittag aber mitgeteilt, diesen doch stattfinden zu lassen – allerdings nicht in Präsenz, sondern per Umlauf.