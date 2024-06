Österreich hat verloren.

Am 3. Jänner 2020 stand in der „Krone“ zu lesen: „,Das Beste aus beiden Welten‘- dieser Tage der Lieblings-Sager von Sebastian Kurz. Ja, die türkise und grüne Welt lagen weit auseinander. Nun müssen diese Welten verzahnt werden. Gelingt das, dann könnte eintreffen, was der künftige Vizekanzler Kogler sagt: ,Wenn alles gut geht, hat Österreich gewonnen.‘“