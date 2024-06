Eisenbahnbagger kippte, durchstieß Lärmschutzwand

Bei der Polizei langten am Freitag kurz nach 13 Uhr mehrere Meldungen über herabfallende Betonteile auf die Austraße in Fritzens ein. Bei Verlegungsarbeiten am Gleiskörper im Bereich der Bahnunterführung bewegte ein einheimischer Baggerfahrer (47) mit dem Schwenkarm Bahnschwellenteile, kippte mit dem Gerät zur Seite, durchbrach eine Lärmschutzwand und kam in Schräglage zum Stillstand.