Pinzgau-Urgestein hängt die Schuhe an den Nagel

137 Spiele, fünf Tore und zwei Vorlagen: So lesen sich die Statistiken von David Rathgeb beim FC Pinzgau. Der 28-Jährige kennt keinen anderen Verein als jenen in Saalfelden und hängt seine traditionell schwarzen Fußballschuhe nun an den Nagel. Zu seinen größten Highlights zählen der Meistertitel in der Salzburger Liga 2014 sowie der 2. Platz in der Regionalliga Salzburg 2019.