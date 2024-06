„Stolz auf ganzen Verein“ nach historischem Erfolg

Seit dem Relegationsspiel Mittwoch Abend in Hallein steht fest: Elixhausen feiert den größten Erfolg der Klubgeschichte und steht erstmals in der fünfthöchsten Liga. Die Mannschaft von Spielertrainer Christopher Ruprecht bezwang eine zusammengewürfelte Truppe aus Maria Alm klar mit 4:0 und staubt damit den letzten Startplatz in der 1. Landesliga ab.