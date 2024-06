Skoda Enyaq: Da haben sie mächtig nachgeschärft!

Alles, was geht?

Neu (zumindest im Enyaq) ist die Top-Ausstattungslinie namens Laurin & Klement, die nach den beiden Herrn mit Vornamen Waclav benannt ist, die Skoda vor 100 Jahren zum Autohersteller gemacht haben. Auf dem Niveau ist so ziemlich alles dabei, was man sich wünscht, vom Head-up-Display über LED-Matrix-Scheinwerfer bis zum beleuchteten Kühlergrill hinter Glas. Für die Wärmepumpe werden trotzdem mehr als 1000 Euro extra verlangt. Auch die Materialauswahl im Innenraum ist nicht ganz so nobel, wie man das vielleicht erwarten mag. Billig wirkt er trotzdem nicht, und praktisch ist er auch. Typisch Skoda.