ÖFB-Cup im Livestream: Oedt gegen Austria Salzburg

Es folgten vier Aufstiege in Serie, 2010 war die Austria schon wieder in der Regionalliga angekommen. Im 300. Pflichtspiel seit der Gründung fixierte man 2014/15 den Zweitliga-Aufstieg. Die Euphorie hielt aber nicht lange. Ende November 2015 wurde ein Sanierungsverfahren eingeleitet. Trotz sportlichen Klassenerhalts ging es in die Regionalliga, danach in die vierthöchste Spielklasse. Auf dieses Schlamassel hin wurde der Verein auf gesunde Beine gestellt, war im September 2023 schuldenfrei. Nach zwei Jahrzehnten voller Höhen und Tiefen soll das zweite Abenteuer in Liga zwei dieses Mal ein Erfolg werden.