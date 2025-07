Campingplätze bei Dobra: Unruhe in der Ruhe-Oase

Mit so großem Protest nach der Neuverpachtung von drei Campingplätzen in der idyllischen Waldviertler Naturlandschaft hatten die Besitzer nicht gerechnet. Dennoch schaukelte sich die Stimmung hoch, jetzt trat man an die Öffentlichkeit, um den vielen kursierenden Falschbehauptungen und -informationen entgegenzutreten.