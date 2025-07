Konferenz mit Salzburg, LASK und Hartberg

Hartberg hat wieder viel vor

Vor knapp drei Monaten – am 1. Mai 2025 – spielte Hartberg erstmals in der Klubgeschichte vor über 20.000 Fans das Finale im Pokalbewerb gegen den WAC. Heute kommte es wie im Vorjahr erneut zum Bezirksderby mit Lafnitz. Im Vorjahr noch in der 2. Runde gibt es das Duell im burgenländisch-steirischen Grenzgebiet heuer bereits in der Auftaktrunde. Insgesamt ist es das dritte Pokalduell zwischen den beiden Mannschaften. Lafnitz hat mit dem 30-Jährigen Marco Wimmer einen jungen, neuen Trainer präsentiert. In der Vorsaison stieg man als abgeschlagen Letzter aus der 2. Liga in die Regionalliga Mitte ab. In Lafnitz gab es einen Totalumbruch. Neues Trainerteam, 22 neue Spieler – darunter Ex-Hartberger Michael John Lema – und sieben von der zweiten Mannschaft hochgezogene Akteure.