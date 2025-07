Im belgischen Spa regiert noch Gummi statt Gucci

„Es ist meine Lieblingsstrecke“, schwärmt Max Verstappen. Kein Wunder, denn im belgischen Spa steht Rennfahren noch im Vordergrund. Formel 1 heißt heute nicht mehr nur: Wer ist der Schnellste? Sondern auch: Wer trägt was im Fahrerlager? In Spa-Francorchamps stößt dieser Lifestyle jedoch an seine Grenzen. Denn statt rotem Teppich gibt’s wieder einmal das typische Ardennen-Wetter: 18 Grad, Regen, Wind.