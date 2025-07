Nach Festspielen-Eklat: Babler lädt Aktivisten ein

Van der Bellen: „Situation in Gaza niederschmetternd“

Und auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach die Protestaktion an: Er sei ein Freund Israels, das bedeute nicht, jede Maßnahme der israelischen Regierung gutzuheißen. „Die Situation in Gaza ist niederschmetternd und in keiner Weise humanitär zu rechtfertigen. Aber bitte vergesst auch nicht den Oktober 2023, dem schlimmsten Pogrom der Nachkriegszeit.“ Das sei keine Rechtfertigung für das, was in Gaza passiert, „aber bitte zur Erinnerung“.