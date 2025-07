SCR Altach mit 4:1 in Hirschwang aufgestiegen

Der Bundesligist gewann am Samstag am Fuße der Rax beim niederösterreichischen Fünftligisten SC Hirschwang mit 4:1 (2:0). Einen Fehlstart verzeichnete Austria Salzburg, der Zweitliga-Aufsteiger schied in Oedt beim Drittligisten ASKÖ durch eine 0:1-Niederlage aus. Eine Runde weiter ist hingegen der Kapfenberger SV.