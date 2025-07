„Labubu“-Hype: Warum das Monster unser Herz bewegt

Also, wer es noch nicht weiß: „Labubu“ heißt der neue – eigentlich alte – Trend aus Asien, der nun auch Deutschland und Österreich erfasst. Freilich nicht, ohne zuvor in anderen Ländern, vor allem in Großbritannien, für Tumulte in Geschäften gesorgt zu haben, weil sich Kunden um die begehrten, aber begrenzten Stoffmonster gestritten haben. Der Verkauf wurde daraufhin in einigen Staaten vorübergehend gestoppt. Aber was ist das komische Dingchen überhaupt?