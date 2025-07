Rapid lässt den Tivoli endlich wieder beben

Einst waren es packende Duelle in der Bundesliga, oft auch um den Titel – am Sonntag (17 Uhr) ist es „nur“ der Hit in der ersten Runde des ÖFB-Cup: Wacker Innsbruck, gerade erst in die dritte Liga aufgestiegen, empfängt den SK Rapid. Für die Tiroler ist das wie ein Jackpot: Binnen 24 Stunden ausverkauft, Einnahmen von knapp einer Viertelmillion Euro, 500 Fässer Bier und 4500 Paar Würstel – bei diesem Fußball-Fest wird das Tivoli endlich wieder beben!