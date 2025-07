Todes-Drama! Drei Tote bei Rallye-Katastrophe

Untersuchung eingeleitet

Verschiedenen Medienberichten zufolge hielten sich die verunglückten Zuschauer in einem abgesperrten Bereich auf. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden, um die Umstände zu klären, sagte Mathurin in dem Video auf BFMTV. Es sei außerdem eine psychologische Betreuung in der Nähe eingerichtet worden.