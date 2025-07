Marathon-Star Gruen: „Höhentraining war optimal!“

In der Stadion-Leichtathletik geht es derzeit in Europa rund, die acht schon fix für die WM qualifizierten rot-weiß-roten Athleten sorgen dabei mit zum Teil sensationellen Leistungen für Furore. Derweil befinden sich Österreichs Marathon-Stars Julia Mayer und Aaron Gruen in ihrer intensiven Vorbereitung für die Titelkämpfe in Tokio (13. bis 21. September), wobei Gruen gerade ein Höhentrainingslager in Park City (Utah) bestritt. „Alles war dort optimal“, ist er zufrieden und schickte gleich ein paar Impressionen aus den USA über den Großen Teich.