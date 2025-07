Formel 1: Das Qualifying in Spa ab 16 Uhr LIVE

Verstappen unter Druck

In der Gesamtwertung liegt Verstappen als Dritter 61 Punkte hinter dem WM-Zweiten Norris, dessen Mutter Belgierin ist. In Spa will vor allem der Weltmeister, für den es um die letzte realistische WM-Chance geht, zum Gegenschlag ausholen. Gemeinsam haben Piastri und Norris neun von 12 Rennen in diesem Jahr für McLaren gewonnen. In der folgenden Woche steht in Ungarn schon das nächste Rennen an.