Die größten Fehler am Weg zu seiner Wunschfigur

Am Weg zur Wunschfigur gibt es viele Fallen. In manche von ihnen tappt man, obwohl man sie eigentlich ganz genau kennt, in andere wiederum, ohne sie zu wissen. Der St. Pöltner Fitness-Coach Lukas Grigorescu, der jahrelange Erfahrung hat, Menschen dabei zu helfen, ihren Bauch loszuwerden und sich wohler zu fühlen, kennt jedoch Wege, diese Fallen zu umgehen. Für die „Krone“-Leser hat er in der Serie „Fit in den Sommer“ die No-Gos zusammengefasst.