Marathonläufer Herzog läuft in Rom unter Top-50

Österreichs Halbmarathon-Team der Männer hat am Sonntag bei der Leichtathletik-EM in Rom beim Titelgewinn von Italien Platz neun belegt.Bester in der Einzelwertung war Hinterndorfer, Andrea Vojta landete an seinem 35. Geburtstag auf Platz 42 (1:05:38). Gold ging an den Italiener Yemaneberhan Crippa (1:01:03) sowie bei den Frauen an die Norwegerin Karoline Bjerkeli Grövdal (1:08:09). Julia Mayer klassierte sich als 36. (1:12:40).