Herzog triumphierte bei Salzburg Marathon

„Hopp, hopp, hopp“ – Anfeuerungsrufe hörte man am Sonntag in der gesamten Stadt Salzburg. Tausende Läuferinnen und Läufer starteten schon am frühen Vormittag in die Mission Marathon. Ein Gutteil davon nahm sogar die Königsdisziplin - also 42,195 Kilometer – in Angriff. Da ging jeder und jede an seine Grenzen. Unterstützt von vielen Zuseherinnen und Zusehern, die sich das Spektakel am Streckenrand nicht entgehen ließen.