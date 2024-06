Schwerverletzter während Hagel von Berg gerettet

Am Samstagnachmittag war eine neunköpfige Wandergruppe vom Hackentörl zur Hackenalm in Seewiesen unterwegs, als sich einer von ihnen schwer am Bein verletzte. Sofort setzten seine Begleiter einen Notruf ab. Alles musste schnell gehen, denn am Himmel machte sich schon die nächste Herausforderung bemerkbar: Ein Hagelgewitter zog auf!