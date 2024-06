Die Kurzentschlossenen | Wenig Hoffnung

Auftakt zum großen Rechtsruck. Die Europa-Wahlen sind schon geschlagen! Wie bitte? Wählen wir nicht erst am Sonntag? Ja, stimmt, wir in Österreich und die Menschen in den meisten anderen EU-Ländern wählen tatsächlich erst am Sonntag. Aber die Niederländer waren schon am Donnerstag zu den EU-Urnen gerufen – weitere Länder begannen gestern mit der Stimmabgabe. Ein amtliches Ergebnis aus Holland wird zwar nicht vor Sonntag Abend bekannt gegeben. Aber die Prognosen deuten darauf hin, dass sich das rot-grüne Wahlbündnis und die radikal-rechte Partei des Populisten Geert Wilders ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Die euroskeptische Wilders-Partei würde demnach sieben der 31 niederländischen Mandate erobern. Bei den Wahlen vor fünf Jahren errang Wilders genau ein Mandat… Scheint so, als wäre das sich abzeichnende niederländische Ergebnis der Auftakt zum erwarteten großen Rechtsruck bei den Europa-Wahlen an diesem Wochenende.