Sommerfrische in Wien: Ein Festival für alle Sinne

Vielseitig, echt, köstlich! Oberösterreich zeigt beim zweitägigen Genuss- und Erlebnisfestival in Wien seine schönsten Seiten. Und die Neugier auf das Bundesland ob der Enns ist riesig: Schon ab dem frühen Vormittag tummelten sich am Samstag die Besucher am Heldenplatz. Am Sonntag geht‘s auch mit einigen musikalischen Gustostückerln weiter.