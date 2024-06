Innsbruck: Frau (87) nach Sturz mit Rad verletzt

Zu einem bösen Zwischenfall kam es am Donnerstag, 30. Mai in Innsbruck. Eine Seniorin (87) war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie von hinten mehrmals von einem Pkw angehupt wurde. Die Frau fühlte sich bedrängt und kam daraufhin zu Sturz und musste in die Innsbrucker Klinik. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.