Feuerwehrmänner auf reißendem Inn gekentert

Schiffbruch am Inn in Oberösterreich! Bei Vorbereitungsarbeiten für den Bezirks-Wasserwehrleistungsbewerb am Sonntag kenterten am Freitagabend fünf Florianis mit ihrem Arbeitsboot. Alle trugen Schwimmwesten, vier der Männer konnten selbstständig ans Ufer schwimmen. Der Fünfte wurde von einer Zillenbesatzung gerettet.