McDonald‘s: Diese Neuerung irritiert viele Kunden

KI-Technik bald auch in Österreich?

Bald könnte die Technik übrigens auch im deutschsprachigen Raum zum Einsatz kommen. McDonald‘s hat im Dezember 2023 in einer Pressemitteilung eine Kooperation mit Google bekannt gegeben. Im Zuge dieser will das Unternehmen Tausende Restaurants weltweit mit der Google Cloud verbinden und mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz und weiterer Technologien das Nutzungserlebnis verbessern.