29 Schrott-Autos in Tirol aus dem Verkehr gezogen

Bei Gefährdung wird das Kennzeichen abgenommen

Wie die Beamten aufklären, „sind bei Gefahr im Verzug der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln unverzüglich abzunehmen, wenn die Verkehrssicherheit durch die weitere Verwendung des Fahrzeugs gefährdet wird“. Das war demnach bei 29 Fahrzeugen notwendig. Zur weiteren Einordnung: Schwere Mängel sind solche, die nicht die Voraussetzung zur Erlangung der Begutachtungsplakette aufweisen. Sie müssen bei der nächsten Werkstätte behoben werden.