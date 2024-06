„Notnagel“ muss Tirols Footballer zum Sieg führen

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Für die Raiders ist am Samstag das Auswärtsspiel gegen die Barcelona Dragons eine außergewöhnliche Geschichte. „Das ist schon was Besonderes, wenn 65 Footballer im hinteren Teil eines Flugzeugs Platz nehmen“, grinste Widereceiver Philipp Haun.