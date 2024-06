Gesundheitsreform: Einigung auf konkrete Umsetzung

Influenza-Impfung in Zukunft kostenlos

Beschlossen wurde am Freitag auch, dass die Influenza-Impfung kostenlos wird, ebenso die HPV-Impfung bis zum 30. Lebensjahr (bisher 21 Jahre). Weitere Impfungen sollen bis Ende 2024 folgen. Der Bund finanziert zudem die Covid-19-Impfungen in der Impfsaison 2024/25 weiter.