Satiriker Colbert zu Trump: „Sie können mich mal“

„Wie können Sie es wagen, mein Herr? Könnte ein talentloser Mann den folgenden satirischen Witz verfassen? Sie können mich mal“, sagte Colbert in seiner Show. Der US-Sender CBS hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass „The Laet Show with Stephen Colbert“ im Mai 2026 enden werde. Der Satiriker sei unersetzlich, daher werde die Sendung komplett eingestellt.