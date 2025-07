Todesursache geklärt! Daran starb Baumgartner

Am Dienstag sind nähere Umstände im Zusammenhang mit dem Tod des am vergangenen Donnerstag in Italien mit seinem motorisierten Gleitschirm verunglückten österreichischen Extremsportlers Felix Baumgartner bekannt geworden. Der 56-Jährige wurde nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft in der Stadt Fermo demnach erst durch den Aufprall getötet, teilte Staatsanwalt Raffaele Iannella am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.