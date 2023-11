Gesundheitsreform nach Kraftakt nun auf Schiene

Kompromiss mit der Ärztekammer

Die gegenüber der Ärztekammer gemachten Abstriche in einigen Punkten der ursprünglich geplanten Reform verteidigte Rauch als Kompromiss und betonte, dass „jedes Vetorecht der Ärztekammer gefallen“ sei. Dieses sei antiquiert gewesen und habe zu Blockaden geführt. Das Motto, das künftig in der Gesundheit gelten solle, sei klar: „Digital vor ambulant vor stationär“, so Rauch.