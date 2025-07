Depardieu droht wieder Gang zum Gericht

Anwalt: Bilder widerlegen Zwang

Der Anwalt Depardieus sagte, dass er mit einem Freispruch rechne. So gebe es Bilder einer Überwachungskamera, auf denen zu sehen sei, wie Arnould seinen Klienten lange küsse und anschließend lächelnd und allein die Treppe zu seinem Schlafzimmer hinaufsteige. „Sie schreibt ihm am nächsten Tag, dass sie ihn liebe und dass sie nirgendwo so glücklich sei wie in seinen Armen“.