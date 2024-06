Die beliebtesten Sportarten der Österreicher

Bei einer im Jahr 2023 in Österreich durchgeführten Umfrage zu den am häufigsten betriebenen Sportarten nannten 60 Prozent der Befragten das Radfahren, wie auf „statista“ berichtet. Damit war das Strampeln in die Pedale die beliebteste sportliche Aktivität. An zweiter Stelle wurde Schwimmen mit 53 Prozent und Wandern/Bergsteigen mit 35 Prozent angegeben.