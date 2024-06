Polizei stockt Kräfte für nahende Fußball-EM auf

43 Polizisten und 16 Diensthunde verstärken ab sofort die Einsatzkräfte in Deutschland – Innenminister Gerhard Karner wünscht Ruhe beim Sportfest. Der erste Kontakt mit den Fans soll bereits am 12. Juni beim Abschlusstraining des rot-weiß-roten Teams in Berlin über die Bühne gehen.