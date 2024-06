Insolvenz-Fonds schließt Salzburger Standort

Inflation, Corona-Spätfolgen, Wirtschaftsflaute. Auch in Salzburg kommen immer mehr Firmen in Probleme, die oft bis zur Pleite führen. Allein im ersten Quartal 2024 gab es im Bundesland mehr als 100 Insolvenzen mit rund 1000 Betroffenen. In diese Situation platzt eine Nachricht, die es vielen schwieriger macht, die von einer Insolvenz betroffen sind.