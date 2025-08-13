Aufsteiger sorgt für Cup-Überraschung

Für St. Johann war gleich beim Einstieg der Westliga-Klubs in der dritten Landescup-Runde Endstation: Die Pongauer lagen in Henndorf zwar zweimal in Front, mussten aber dann doch mit 2:2 ins Elfmeterschießen. In dem behielt der Salzburger Liga-Aufsteiger mit 4:3 – für die Gäste konnte Kosakiewic nicht mehr gleichziehen – die Oberhand.



Seekirchen dreht Rückstand in Unterzahl

Einem Rückstand lief Seekirchen, das schon vor der Pause Chudoba (Rot nach Tätlichkeit) verloren hatte, hinterher. Doch der nach einer Stunde eingewechselte Leitenstorfer schoss den Regionalligisten mit einem Doppelpack binnen sieben Minuten zum 2:1 in die nächste Runde. In die auch Kuchl und Wals-Grünau einzogen.