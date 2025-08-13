Drogenlenker flog bei Kontrolle in Salzburg auf

Verkehrspolizisten hatten gestern offenbar den richtigen Riecher: Ein 34-jähriger Klein-Lkw-Lenker aus dem bayrischen Laufen war im Stadtteil Lehen unterwegs – offenbar unter Drogeneinfluss.
Bei der Kontrolle fiel den Beamten sofort das auffällige Verhalten des Mannes auf. Doch statt reinen Tisch zu machen, verweigerte der Deutsche sogar die klinische Untersuchung. Für ihn hatte das sofortige Konsequenzen: Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein noch an Ort und Stelle einkassiert.
Der 34-Jährige wird nun angezeigt – und darf seinen Transporter vorerst nur noch aus der Ferne betrachten.
Lenker ohne Führerschein unterwegs
Ohne Drogeneinfluss, dafür aber ohne Führerschein war schon am Nachmittag ein Pkw-Lenker auf der Alpenstraße unterwegs. Der 41-jährige Serbe wird angezeigt.
Kommentare
