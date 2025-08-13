Hitzeerschöpfung: Wanderin (45) gerettet

Lainer: „Hier sind wir aktuell besser aufgehoben“
Die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers „Christoph 14“ und die Bergwachten Bad Reichenhall und Freilassing mussten am Mittwoch zum Hochstaufen ausrücken. Eine 45-jährige Reichenhallerin mit Hitzeerschöpfung kam zwischen dem Steinernen Jäger und dem Reichenhaller Haus nicht mehr weiter.
Die gegen 11.20 Uhr von der Leitstelle Traunstein alarmierte Heli-Besatzung fand die Einsatzstelle, setzte ihren Notarzt mit der Rettungswinde bei der Frau ab, der sie versorgte und in einem Rettungssitz sicherte, sodass sie „Christoph 14“ mit der Winde aufnehmen und direkt zur Kreisklinik Bad Reichenhall fliegen konnte. Der Begleiter, der den Notruf abgesetzt und Erste Hilfe geleistet hatte, konnte selbständig weitergehen.
