Hitzeerschöpfung: Wanderin (45) gerettet

Die gegen 11.20 Uhr von der Leitstelle Traunstein alarmierte Heli-Besatzung fand die Einsatzstelle, setzte ihren Notarzt mit der Rettungswinde bei der Frau ab, der sie versorgte und in einem Rettungssitz sicherte, sodass sie „Christoph 14“ mit der Winde aufnehmen und direkt zur Kreisklinik Bad Reichenhall fliegen konnte. Der Begleiter, der den Notruf abgesetzt und Erste Hilfe geleistet hatte, konnte selbständig weitergehen.